Mardin'in Savur İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Savur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.