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Mardin'in Midyat İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Midyat İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Midyat-Dargeçit kara yolu Gülveren Mahallesi mevkisinde sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçta bulunan Nurcan A. (43), Bünyamin G. (18), Bilal M. (34) ve Hasan Ç. (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

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