Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde dün gece Hasan O. (28) kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan O'nun cesedi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya çalışıyor.