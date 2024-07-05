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Mardin'in Midyat ilçesinde orman yangını çıktı

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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahallelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri kırsalındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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