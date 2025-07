Midyat'ta Türk Bayraklarıyla Terörsüz Türkiye Vurgusu

Mardin'in Midyat ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için tarihi yapılar, kamu binaları, evler ve bazı caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı, "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." şeklindeki çağrısı Midyat ilçesinde de karşılık buldu.

Midyat Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çağrı doğrultusunda belediyeye ait tarihi yapılar, kamu binaları ve bazı caddelere Türk bayraklarının asıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Midyat tek yürek oldu. Kadim şehrimiz Midyat, kırmızı beyaza büründü. Her sokak, her cadde, her ev ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. Bu topraklarda artık sadece barış, kardeşlik ve umut yeşerecek."

Açıklamada ayrıca, bayrakların asılmasına ilişkin hazırlanan videoya da yer verildi.