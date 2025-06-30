Mardin'in Mazıdağı İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçenin kırsal Yalınağaç ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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