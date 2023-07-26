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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

Güncel Haberler

Mazıdağı ilçesinde çıkan yangın sonucunda 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye, jandarma ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mazıdağı Jandarma Mardin Güncel Haberler

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