Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. - MARDİN