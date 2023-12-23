Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun sis etkili oldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece boyu etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve ulaşımda aksama yaşandı. Trafik ekipleri ve Kızıltepe Kaymakamlığı da sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece boyu etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kızıltepe Kaymakamlığı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: AA / Güncel