Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Evde Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin bir odasında hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel