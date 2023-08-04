Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle iki gün boyunca elektrik kesintilerine gidileceği duyuruldu. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde birçok mahallede trafolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Cuma ve Cumartesi günleri elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.