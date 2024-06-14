Mardin'in 3 ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü
Mardin'in Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinde çıkan örtü yangınları Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü.
Mardin'in 3 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan örtü yangınları söndürüldü.
Mazıdağı ilçesinin Şanlı ve Ulutaş, Savur ilçesinin Kırkdirek ve Şenocak ile Derik ilçesinin Burç mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle ekili ve kırsal alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangınlarda 3 ilçede yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.