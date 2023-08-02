Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday atandı. Kararname ile Mardin'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mahmut Karabulut ise Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Kararname ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday getirilirken, Mardin'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mahmut Karabulut ise Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel