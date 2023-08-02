Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday atandı. Kararname ile Mardin'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mahmut Karabulut ise Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.