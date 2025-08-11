Mardin İçme Suyu Projesi'nde Fiziki Gerçekleşme Oranı Yüzde 70'e Ulaştı

Mardin İçme Suyu Projesi'nde Fiziki Gerçekleşme Oranı Yüzde 70'e Ulaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı. Proje için beklenen ek ödenek sağlanarak, şehrin içme suyu altyapısında önemli yenileme çalışmalarına hız verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeye tahsis edilmesi beklenen 9 milyon avro tutarındaki ek ödeneğin sağlanmasıyla birlikte çalışmalara yeniden başlandı.

Bu kapsamda, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla birlikte, şehrin içme suyunun yüzde 20'sinin temin edildiği, ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 18.5 kilometre uzunluğundaki ve 600 mm çapındaki Koyunlu Ana isale hattı yenileniyor. Söz konusu hatta kalan 4.5 kilometre hat imalatına başlandı.

Projede, Yenişehir bölgesinde 112 bin 500 kişilik nüfusun günlük su ihtiyacını karşılayacak 15 bin metreküp kapasiteli Kasımiye-1 ve 7 bin 500 metreküp kapasiteli Kasımiye-2, Yeniyol mevkisi ile Kayacan Mahallesi için 10 bin kişilik, şehrin batı yakasında ise 10 bin kişilik nüfusun ihtiyacını karşılayacak 2 bin metreküplük Kasımiye-3 ve Sultanköy-1 ile Kabala Mahallesi'nde 5 bin kişilik nüfusun günlük su ihtiyacının depolanabileceği bin metreküplük su deposunda çalışmaları tamamlandı.

Şehir içi şebeke imalatında 105 bin metre hat döşemesi tamamlandı. Yaklaşık 45 bin metre daha şebeke imalatı yapılması planlanıyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanması amacıyla, şehir merkezinin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar tüm imkanlar seferber edilerek devam ettiriliyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
