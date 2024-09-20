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Mardin Hastanesi'ndeki Yangın Hastaların Tedavisini Etkilemedi

Mardin Hastanesi'ndeki Yangın Hastaların Tedavisini Etkilemedi
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafo merkezindeki patlama sonrası çıkan yangın hastaların tedavisinde aksama yaşatmadı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, olayda can kaybı yaşanmadığını ve hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

'HASTALARIN TEDAVİSİNDE AKSAMA OLMADI'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezindeki patlama sonrasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yangının hastaların tedavisinde aksamaya neden olmadığını söyledi. Yangının hastanenin 300 yataklı ek binasını besleyen trafo odasında çıktığını belirten Yavuz, "Binaya enerji saat 11.50'de kısmi olarak özellikli birimlerimize öncelik tanınarak verilmiştir. Bu sürede yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarımızın tedavisinde bir aksama olmamıştır. 9 adet Acil Yardım Ambulansı, 2 UMKE timi ile toplam 33 personelimiz olay anında hastaneye ulaşmıştır. Yoğun bakımda yatan 6 hastamızın olası risklere karşı, ilimizdeki farklı hastanelere stabil bir şekilde sevkleri sağlanmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde hizmet aksamadan devam etmektedir. Olay anında ve sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Olayın ilk anından itibaren sayın valimiz, bakanlık yetkililerimiz, ilgili tüm kurumlar bilgilendirilmiş olup her türlü desteği sağlamışlardır. Yaşanan yangın nedeniyle hasar tespit ve yangının meydana gelme sebebi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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