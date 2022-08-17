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Mardin haberleri! Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Mardin haberleri! Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Güncel Haberler

Mardin gündem haberine göre Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ziyaret etti.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin daha iyi bir duruma gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk icraatın ilçeye Kent Konseyi'ni kazandırmak olduğunu belirten Şahin, konseyin ilçeye ivme kazandırdığını ifade etti.

Şahin, insanlarla ilgili her değerli projeye destek olmaya çalışacağını dile getirdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Zeyni Bedir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının ilçenin daha iyiye gitmesi olduğunu söyledi.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Kent Konseyi Veysi Şahin Güncel Haberler

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