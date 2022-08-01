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Mardin haberleri: Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması

Mardin haberleri: Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması

Mardin gündem haberine göre Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.

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Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Artuklu- Kızıltepe, Ömerli-Yeşilli, Nusaybin-Midyat- Dargeçit, Savur-Mazıdağı-Derik ilçelerini birbirine bağlayan yollarda yürütülen çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, 200 bin metrekare olarak ihaleye çıkılan parke taşı döşemesinin 185 bin metrekaresinin uygulandığı, kalan 15 bin metrekarelik kısmının da çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Kendi imkanlarıyla kurdukları asfalt plentinde de üretimin başladığı aktarıldı.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Kızıltepe Nusaybin Dargeçit Mardin Güncel Haberler

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