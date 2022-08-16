Mardin haberleri... Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Gelen Mardin haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Sürekli Mahallesi yakınlarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bilal Ö'nün (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Ö'nün cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. Güncel AA / Halil İbrahim Sincar Kızıltepe Jandarma Mardin Güncel Haberler

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