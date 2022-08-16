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Mardin haberleri... Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mardin haberleri... Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Gelen Mardin haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Sürekli Mahallesi yakınlarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bilal Ö'nün (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Ö'nün cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe Jandarma Mardin Güncel Haberler

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