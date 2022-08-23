Mardin haberi | Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: "Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız...

Mardin haberler... CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Mardin’de 20 kişinin ölümüne neden olan TIR’lardan birinin kamyondan bozma olduğuna dikkat çekerek, “Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Mardin'de 20 kişinin ölümüne neden olan TIR'lardan birinin kamyondan bozma olduğuna dikkat çekerek, "Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti" dedi.

Türkiye, 20 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep'te 16, Mardin'in Derik ilçesinde de 20 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile sarsıldı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir ay önce Türkiye'deki araçların yaşının büyük olduğuna dikkat çekerek, bu araçlarla yolculuğun faciaya yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Yalım, kazayla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Mardin Derik'te kazaya karışan TIR'lardan birinin 17 ve diğerinin de 22 yaşında olduğuna dikkat çekti. Yalım, "Aracın birisi Fransız, birisi Türk malı. Türk malı olan araç 17 yaşında ve kamyondan dönme. Yani kamyon kesilip TIR'a çevrilmiş. TIR'a çevrildikten sonra orijinal özellikleri TIR'a benzemediğinden dolayı da atmış olduğu 27 tonda neler başımıza geldiğini, frenin patladığını ve bu sebepten dolayı 20 vatandaşımızın öldüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Yalım, kazaya karışan Fransız malı araca ilişkin ise "Bu araç ise 22 yaşının içerisinde şu an, Avrupa'da bir TIR 10-12 yıl kullanılırken, bizde 22 yaşına gelmiş olmasına rağmen 28 ton yükle gübre taşımak için uğraşan vatandaşlarımızın kullandığı ve şehrin içerisinden geçen bir yolda 20 kişinin ölümüne sebep olan bir durum" dedi.

Yalım, "Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı rampa aşağı inerken 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti" diye konuştu.

YOL İHALESİ YAPILMIŞ

Yalım, Mardin'de Mazıdağı ve Derik'te çevre yolunun yapımı için dört yıl önce ihaleye çıkıldığını ancak dört yıldır bu yolun yapılmadığını kaydederek, ihale bilgilerini paylaştı. Yalım'ın paylaştığı ihale bilgilerine göre; yolun yapım ihalesini Neopro Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kazandı ve sözleşme 6 Haziran 2018 tarihinde imzalandı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 91 bin lira olan yapım işi için 751 bin 955 liraya imza atıldı.

Yalım, Cengiz İnşaat'ın kazanın olduğu bölgede tren yolu yaptığını ancak Derik'ten yüksek tonajlı kamyonların geçmesine izin verdiğini belirterek, "Bu çevre yolu yapılmadığından dolayı, bundan birkaç yıl önce de aynı yerde dört kişinin ölmesine sebep olan bir kaza daha meydana gelmiş. Şimdi bu kazada 20 kişini ölmesi ile bu iş iyice ayyuka çıktı" dedi. Yalım, kamyonların ilçe merkezinden geçmemesi için Derik ve Mazıdağı çevre yollarının bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yalım, Gaziantep'teki kazaya neden olan otobüsün ise 11 yaşında olduğunu aktararak, "Defalarca rektifiye yapılıp, yollarda sürdürülmeye devam edilmiş. Ancak kaza anında olan yerde polis ve jandarma zamanında önlem almadığından dolayı ihmal olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.