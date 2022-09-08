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İki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

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Mardin'in Midyat ilçesinde hafriyat kamyonuna çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde hafriyat kamyonuna çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde dün akşam kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkardı.

Alev alan otomobil, ekiplerce söndürüldü.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

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