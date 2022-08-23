Mardin haberi | Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi Güncel Haberler Mardin habere göre Mardin'in Dargeçit ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Canan Sayhan için tören yapıldı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Canan Sayhan için tören yapıldı. Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri servisinde çalışan 22 yaşındaki Sayhan, bir hastaya müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan Sayhan, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Sayhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi hastane bahçesine getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Sayhan'ın cenazesi ilçedeki Mıcır Safa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Devlet Hastanesi Kalp Krizi Dargeçit Mardin Güncel Haberler

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