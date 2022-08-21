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Mardin haberi | Derik'teki kazada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

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Mardin gelişmesine göre Mardin Şeyh Hasan mezarlığı yolu Cenaze için toplanan kalabalık Taşınan tabutlar Yakılan ağıtlar MARDİN - Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, Mardin Şeyh Hasan mezarlığında defnedildi.

Mardin Şeyh Hasan mezarlığı yolu

Cenaze için toplanan kalabalık

Taşınan tabutlar

Yakılan ağıtlar MARDİN - Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, Mardin Şeyh Hasan mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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