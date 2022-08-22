Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda durmadan, duraksamadan çalışmaya kesintisiz devam edeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel