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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda durmadan, duraksamadan çalışmaya kesintisiz devam edeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

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