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Mardin haberi: Belediye başkanlarından Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye ziyaret

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Mardin haberi: Belediye başkanlarından Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye ziyaret

Mardin haber... Mardin'de ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Mardin'de ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Kılıç beraberinde Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile gerçekleştirdiği ziyarette Tatlıdede ile görüştü.

Kılıç, AK Parti belediyeciliğinin Mardin'e değer kattığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıdede, "Artuklu halkı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. En kaliteli hizmeti yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

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