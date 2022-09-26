Mardin haberi: Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tatlıdede, beraberindeki yetkililerle kırsal Gökçe, Boztepe, Tozan ve Sulak mahallelerinde yapılan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Tatlıdede, sorun ve talepleri dinledi.

Tatlıdede, merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm eksikliklerin giderilmesi için hummalı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için çalıştıklarını dile getiren Tatlıdede, şöyle dedi:

"Hem çalışmaları yerinde inceledik hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların çalışmalar hakkındaki fikir ve düşüncelerini aldık. Ayrıca sorun ve taleplerini de yine sahada bizzat kendilerinden dinleme fırsatımız oldu. Onların sorunları bizim sorunumuz. Bu yüzden her bir vatandaşımızın sorun ve talepleri karşısında bizlere ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürecek."