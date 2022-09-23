Mardin haber: Midyat'ta okul servis şoförlerine eğitim verildi
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Mardin haberlerine göre Midyat ilçesinde okul servis şoförlerine eğitim verildi.
Midyat ilçesinde okul servis şoförlerine eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ve jandarma ekiplerince, Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) okul servis şoförlerine ve rehber personellerine yönelik toplantı düzenlendi.
Toplantıda, servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
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Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel