Haber : Mardin haber! Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin haber! Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

 - Güncelleme:

Mardin bölgesinden gelen habere göre Türkiye'ye gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Mardin'de Müslüman olarak Amine ismini aldı.

Türkiye'ye gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Mardin'de Müslüman olarak Amine ismini aldı.

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak (46) ile geldiği Türkiye'de evlenen Kolos, Müslüman olmaya karar verdi.

Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam'la ilgili bilgi alan Kolos, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından duaya eşlik etti.

Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet'i seçtiğini ve İslam'a ısındığını belirten Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Çelik de Ukraynalı geline Kur'an-ı Kerim ile aile birliğinin önemini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.

AA / Güncel

Türkiye Ukrayna Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title