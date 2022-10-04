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Mardin haber... Mardin'de toz taşınımı etkili

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Mardin haber... Mardin'de toz taşınımı etkili

Gelen Mardin haberine göre Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açarken, vatandaşlar ve tarihi mekanları gezen turistler toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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