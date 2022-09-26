Mardin haber... Mardin'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
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Mardin haberi: Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yaptı.
Jandarma ekipleri tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde KADES konusunda bilgilendirme ve tanıtım yapılması için stant açıldı.
Stantta ekiplerce 47 kadına bilgilendirme yapıldı, 24 kadının telefonuna da KADES uygulaması indirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel