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Mardin haber... Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

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Mardin haber... Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Gelen Mardin haberlerine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 105 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

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