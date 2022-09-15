Mardin haber | Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret

Mardin haberine göre Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı mahallelerini ziyaret eden Cıdıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

İhtiyaçların en kısa sürede karşılanacağını belirten Cıdıroğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Cıdıroğlu, iletilen sorunların çözümü konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Cıdıroğlu ve beraberindeki yetkililer daha sonra aynı mahallelerde okulları ziyaret edip öğrencilere kalem seti hediye etti.