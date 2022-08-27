Mardin haber... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı Güncel Haberler Edinilen Mardin haberine göre Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye gelmesi İlahi okunması Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in... Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye gelmesi İlahi okunması Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişi için Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programında cemaate hitap etti. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar Diyanet İşleri Başkanlığı Muhammet Fatih Safitürk Mardin Güncel Haberler

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