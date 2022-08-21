Mardin haber: Derik'teki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı Güncel Haberler Edinilen Mardin haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Derik'te cenaze namazına katılması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Cenazelerin defnedilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelere taziyede bulunması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Derik'te cenaze namazına katılması Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Cenazelerin defnedilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelere taziyede bulunması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine dün geceden bu yana ilçede bulunan yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Mardin Güncel Haberler

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