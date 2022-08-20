Mardin haber! Bakan Koca: "Mardin Derik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi" Güncel Haberler Gelen Mardin haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Derik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Derik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca Twitter Mardin Güncel Haberler

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