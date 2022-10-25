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Mardin haber: Artuklu'da yol asfaltlama çalışmaları sürüyor

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Mardin haber: Artuklu'da yol asfaltlama çalışmaları sürüyor

Mardin haberleri: Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi iş birliğiyle kırsal Ortaköy Mahallesinde başlatılan yol asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yetkililerden bilgi aldı.

Yol sorunlarını ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tatlıdede, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızı inşallah en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor, biz de bu anlayış ile elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyoruz. İlçemizde inşallah hizmetin gitmediği tek bir mahalle, köy ve mezra kalmayacak. Ekip arkadaşlarımız şu an ilçenin bir çok noktasında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor."

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu Mardin Güncel Haberler

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