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Mardin gündem: Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin gündem: Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin haberlerine göre Mardin'de 2022 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de 2022 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 325 proje uygulandığını söyledi.

İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarının 14 milyar 592 milyon 300 bin olduğunu ifade eden Demirdağ, 41 projenin tamamlandığını, 147 projenin devam ettiğini, 137 projenin ise etüt aşamasında olduğunu bildirdi.

Demirdağ, 2022 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 558 milyon 428 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

Toplantıda, kurum yetkilileri yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

Toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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