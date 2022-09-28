Mardin gündem: Mardin'de engelli ile yaşlı vatandaşlara medikal malzeme desteği

Mardin haber: Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ile yaşlı vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ile yaşlı vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli ile yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 10 çocuk manuel sandalye, 8 akülü sandalye, 80 tansiyon ölçme cihazı, 50 şeker ölçme cihazı, solunum sıkıntısı çeken 5 hastaya nebülizatör cihazı ve hasta bezi desteğinin dağıtımı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda program yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada engelli vatandaşlar için yapılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kapılarının 24 saat açık olduğunu belirten Demirtaş, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

İl genelinde 15 binin üzerinde kayıtlı engelli bulunduğunu dile getiren Demirtaş, bunların 10 binine evde bakım hizmeti verdiklerini ifade etti.

Demirtaş, son aylarda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yaklaşık 1500kişiye bu kapsamda yardım sunduklarını anlatan Demirtaş, "Bunlar yeterli değil. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü yarının ne getireceğini, hayatımızda nasıl bir değişiklik olacağını bilemiyoruz. Onun için empati kurmamız lazım. Bugün dağıtacağımız bu medikal malzemelerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.