Mardin gündem haberleri | Midyat devrilen çekicideki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Mardin haberleri... Mardin'in Midyat ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Midyat-İdil kara yolunun Yayvantepe Mahallesi mevkisinde E.T. (38) idaresindeki 72 AAE 772 plakalı çekici kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü E.T (38) ve çekicideki F.T (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel