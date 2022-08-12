Mardin gündem haberleri... Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Mardin haberlerine göre Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada M.Ö. ile S.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Halil İbrahim Sincar Yenişehir Artuklu Mardin Güncel Haberler

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