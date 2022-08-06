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Mardin gündem haberleri... Mardin'de park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin gündem haberleri... Mardin'de park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin haberler... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi 415 Sokak'ta park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa'da olduklarını belirledikleri zanlıları düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde çaldıkları otomobili 5 bin lira karşılığında sattıklarını belirtmeleri üzerine ekipler, çalıntı aracın Viranşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Otomobil bulunarak sahibine teslim edildi, çalıntı aracı satın alan kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki zanlının bölgede keşif yapmaları, otomobili iterek olay yerinden uzaklaştırmaları, ardından da düz kontakla çalıştırıp kaçmaları yer alıyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

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