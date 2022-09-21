Mardin gündem haberleri: Mardin'de öğrencilere spor ve kırtasiye malzemesi desteği Güncel Haberler Gelen Mardin haberlerine göre Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesi tarafından Mardin'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Merkez Artuklu ilçesi Yalım Toplum İlkokulu ve Yalım Ortaokulunda yapılan dağıtım törenine, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı katıldı. Spor ve kırtasiye malzemesi alan öğrenciler, Türk Kızılay'ına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Kadıköy Kızılay Mardin Güncel Haberler

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