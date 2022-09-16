Mardin gündem haberleri: Mardin'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü Güncel Haberler Mardin haberi: Dargeçit ilçesinde bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. Dargeçit ilçesinde bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. Mehmet Emin Ö. ile "imam nikahlı eşi" Pakistan D, Karabayı Mahallesi'nde yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin Ö. Pakistan D'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Pakistan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Pakistan D'nin cenazesi otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mehmet Emin Ö. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin gündem haberleri: Mardin'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.