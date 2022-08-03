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Mardin gündem haberleri... Mardin'de belediyeden ilaçlama yapan personele yönelik eğitim semineri

Mardin gündem haberleri... Mardin'de belediyeden ilaçlama yapan personele yönelik eğitim semineri

Edinilen Mardin gelişmesine göre Mardin Büyükşehir Belediyesince ilaçlama yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesince ilaçlama yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Akademisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde personele ilçe, mahalle ve köylerde gece sivrisinek, gündüz karasinek ve larva ile mücadelede kullanılacak ilaçların özelikleri hakkında eğitim verildi.

Eğitimde, alanında uzman eğitmenlerce ilaçlamanın yöntemleri, ilaçlamada nelere dikkat edilmesi gerektiği, ilaçların özelikleri, ilaçların nasıl ve nerede kullanıldığı ile yanlış kullanımın sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Seminerde ayrıca halk sağlığını tehdit eden ve çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal ve bataklıklar, bodrumlar, kuyular, hurdalık alanlarda sivrisinek, karasinek gibi uçan ve yürüyen haşerelere karşı mücadele yöntemleri aktarıldı.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Güncel Haberler

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