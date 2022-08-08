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Mardin gündem haberleri: UKRAYNA'DAN MARDİN'E GELİN GELİP MÜSLÜMAN OLAN ALİNA, 'AMİNE' İSMİNİ ALDI

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Mardin haber... UKRAYNA'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi.

UKRAYNA'da tanıştığı Mardinli Mahsum Koçak (46) ile evlenmeye karar veren Ukrayna vatandaşı Alina Kolos (32) için ihtida töreni düzenlendi. Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı.

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Koçak ile geldiği Türkiye'de evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi. Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Çelik'in telkiniyle Kelime-i Şehadet getirerek İl Müftü yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle Müslüman olan ve 'Amine' ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.

'MÜSLÜMAN ARKADAŞIMDAN ETKİLENEREK İSLAM'I SEÇTİM'

Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslam'ı seçtiğini söyledi. Kolos, "En büyük arzum sevdiğim eşim ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek. Doğacak çocuklarımın da Müslüman olarak büyümelerini istiyorum" dedi.

Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos'a verdiği İhtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, Aile İlmihali ve Kur'an'dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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