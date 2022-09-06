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Mardin gündem haberi... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret

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Mardin gündem haberi... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'na ziyaret

Mardin yerel gündem haberine göre Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Fatih Cıdıroğlu'nu ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Fatih Cıdıroğlu'nu ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Cıdıroğlu ile görüşerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demirtaş, ilçede uygulanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili de Cıdıroğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlıktaki birimleri gezen Demirtaş, personel ile görüştü, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Cıdıroğlu ziyaretinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş Kızıltepe Mardin Fatih Güncel Haberler

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