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Son dakika haber: Ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haber: Ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi'nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Nusaybin Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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