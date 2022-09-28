Son dakika haber: Ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi'nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Erol Nusaybin Mardin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.