İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 VP 954 ile 63 BB 427 plakalı hafif ticari araçlar, Midyat- Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel