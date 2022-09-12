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İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 VP 954 ile 63 BB 427 plakalı hafif ticari araçlar, Midyat- Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Dargeçit Mardin Güncel Haberler

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