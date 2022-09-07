Mardin gündem haberi... Mardin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Mardin haberleri: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Çelik, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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