Mardin gündem haberi... Mardin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Mardin haberleri: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Çelik, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel