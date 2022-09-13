Mardin gündem haberi | Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı
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Gelen Mardin haberine göre Kızıltepe ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise kantinlerinde denetim yapıldı.
Kızıltepe ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise kantinlerinde denetim yapıldı.
Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin başta beslenme olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinde hijyen denetimi ve uyulması gereken kurallar hakkında denetim yapıldı.
Denetimlerde, kantincilerin belgelerini kontrol eden ekipler, lise, ilkokul ve ortaokul yakınlarında bulunan marketlerde de denetim gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel