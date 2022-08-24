Mardin gündem haberi | Kızılay şubesinden Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye ziyaret Güncel Haberler Mardin haberine göre Kızılay Artuklu Şube Başkan Yardımcısı Lütfü Günlüoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti. Kızılay Artuklu Şube Başkan Yardımcısı Lütfü Günlüoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti. Günlüoğlu beraberinde "Engelsiz Kızılay", "Genç Kızılay" ve "Kadın Kızılay" birimlerinin yöneticileri ile Tatlıdede'yi ziyaret etti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Tatlıdede ise Kızılay'ın çalışmalarının önemine değinerek, belediye olarak Kızılay'a çalışmalarında destek vereceklerini belirtti. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Kızılay Güncel Haberler

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