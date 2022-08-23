Mardin gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şimşek'ten Mardin Valiliğine ziyaret
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Edinilen Mardin haberine göre Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atanan Şimşek, görevine başladı.
Şimşek, Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Demirtaş, Şimşek'e yeni görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel